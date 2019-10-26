Yeni sezon Zuhal Olcay konseriyle başladı

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ilk ‘En iyi kadın oyuncu' ödülünün sahibi Türkan Şoray'ın adını taşıyan kültür merkezi, birinci yılını Zuhal Olcay ile kutladı.

Bu yıl 56'ncı yaşına giren Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ilk ‘En iyi kadın oyuncu' ödülünün sahibi Türkan Şoray'ın adını taşıyan Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, 1985'te “Amansız Yol” filmiyle aynı ödülün sahibi olan bir Zuhal Olcay konseriyle 2'nci sezonuna “Merhaba” dedi.

Geçen yıl 26 Ekim'de kapılarını açan ve Zuhal Olcay konseriyle birinci yılını kutlayan Türkan Şoray Kültür Merkezi, ilk sezonunda tiyatrolardan konserlere, söyleşilere ve sergilere 81 etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikleri 40 bin 500 sanatsever takip etti. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 2'nci sezonun açılış konserine Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın yanı sıra CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı eşiyle birlikte geldi.

Olcay, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin birinci yaşında sahnede olmaktan son derece mutlu olduğunu belirtti.