Yeni yıla sağlıklı girme önerileri

Beslenme Uzmanı Diyetisyen Berna Ertuğ, "Renkli yılbaşı sofraları ile yeni yılı karşılamaya hazırlanırken, dengeli ve ölçülü beslenmeyi unutmamak gerekiyor" dedi.

Memorial Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Diyetisyen Berna Ertuğ, yılbaşı günü dikkat edilmesi gereken beslenme kuralları hakkında bilgi verdi.

"Yılbaşı gecesine kadar kendinizi aç bırakmayın"

Uzun süreli açlıkların normalin üzerinde yemek tüketilmesine ve vücudun yağ depolamasına sebep olabildiğini ifade eden Ertuğ, "Bu nedenle gerek akşama hazırlanmak gerekse metabolizmanın yavaşlamasını engellemek için güne kahvaltı ile başlanmalıdır. Öğle yemeğinde çorba veya sebze yemekleri ile yoğurt gibi hafif ve düşük kalorili yemekler tüketilebilir. Gün içerisinde hafif ana ve ara öğünler tercih edilmelidir. Ara öğün olarak yağsız yoğurt, kefir, sütlü kahve veya taze bir mevsim meyvesi tercih edilebilir. Yeterli sıvı alımına özen gösterilmeli, mutlaka 8-10 bardak su içilmelidir. Yılbaşı gecesi pek çok insan birbirinden renkli ziyafet sofralarının cazibesine kapılarak sağlıksız yemekler yiyebilir. Bundan kaçınmak için sofraya çok aç oturulmamalıdır. Aşırı açlık halinde çok çeşitli mezeler ve yemekler karşısında normalde yenilmesi gereken miktarlar kolayca aşılabilir. Sağlıklı bir çorba ve mevsim yeşilliklerinden oluşan bir salata ile ana yemeğe hazırlanılabilir. Bu doygunluk hissi akşamın ilerleyen saatlerinde aşırıya kaçılmasını engeller" dedi.

"Küçük bir kase kuruyemiş ile kendinizi sınırlandırın"

Diyetisyen Berna Ertuğ şöyle devam etti:

"Yeni yıl kanepeler, cips ve patlamış mısır gibi atıştırmalıkların bulunduğu bir sofrada karşılanacaksa öncesinde hafif bir ana öğün yapılmalıdır. Bu tip atıştırmalıkların küçük ama doyurucu olmayan ve kalorisi yüksek besinler olduğu unutulmamalıdır. Bunun için ufak bir kase belirlenmeli ve içine beyaz leblebi, ceviz, fındık, fıstık, badem, kuru kayısı, kuru erik gibi çeşitlerden azar azar doldurulmalıdır. Belirlenen kase bittiğinde devam edilmemelidir. Daha fazla atıştırma ihtiyacı hissediliyorsa salatalık, havuç gibi taze sebzeler tüketilebilir. Alkol limiti de geceye başlarken belirlenmeli ve aşırıya kaçılmamalıdır. Yeni yılın ilk gününde belki biraz geç uyanılabilir ancak çok da geç kalkmamaya özen gösterilmelidir. Tüm günü yatakta hareketsiz geçirmek bu dönemde yapılan önemli yanlışlardan biridir. Hafif tempoda ve açık havada yapılacak 90 dakikalık bir yürüyüş, gece alınan kalorilerin yağa dönüşmesini engeller. Ayrıca yeni yılın ilk günü 3 litre su içilmeye özen gösterilmelidir. Suyun yanında bitki çaylarından da destek alınabilir. Sabah kalkar kalkmaz 2 bardak su tüketmek gerekir. Daha sonra da her saat başı içilecek 1 bardak su, günlük ihtiyacın karşılanmasını sağlayacaktır."

Yeni yıla sağlıklı girmek için 10 beslenme önerisinde bulunan Ertuğ, "Taze sebze ve meyveler her zaman sofralarda olmalıdır. Süt ve süt ürünleri mutlaka tüketilmelidir. İyi kalite protein için et ve et ürünleri tercih edilmelidir. Vücudun sıvı dengesi için günlük su tüketimi sağlanmalıdır. Haftada 3-4 kez fiziksel aktivite yapılarak kilo kontrolü sağlanmalıdır. Kızartma ve hamur işi türevi gıdalardan uzak durulmalıdır. Çay ve kahve tüketiminde şeker kullanımı bırakılmalıdır. Uyandıktan sonra ilk 1-1.5 saat içinde mutlaka kahvaltı yapılmalıdır. Haftada 1-2 gün mutlaka kuru baklagiller tüketilmelidir. Kuru meyve ve kuruyemişler beslenme planında dengeli olarak yer almalıdır."