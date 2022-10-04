İhlas Haber Ajansı

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Yeni yılda yıldızlar Granada Luxury Belek'te buluşacak

Granada Luxury Belek, yeni yıla 3 gün sürecek konserler serisi ile giriş yapacak.

Yılbaşı programı çerçevesinde Özcan Deniz, Sibel Can ve Berkay sahne alacak.


Kayra Han Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek yeni yıl konserler serisi 29 Aralık Perşembe akşamı Özcan Deniz'le başlayacak. 30 Aralık Cuma akşamı ise usta sanatçı Sibel Can'ın sahne alacağı konser serisinde yılbaşı akşamı ise geri sayımın yıldızı Türk Pop Müziği sanatçısı Berkay olacak. Konserler serisi boyunca çocuklar ise konser alanında Mini Kulüp, TV Odası, Uyku Odası, çeşitli eğlence ve aktivite alanlarında eğlenecek.

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