Yeni yılda yıldızlar Granada Luxury Belek'te buluşacak

Ets Tur ve Granada Luxury Belek iş birliğinde gerçekleşecek olan yılbaşı programına geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de yoğun ilgi oldu. Talep sebebiyle kontenjanlar geçtiğimiz hafta sonu itibarıyla tükendi.

Kayra Han Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek yeni yıl konserler serisi, 29 Aralık Perşembe akşamı Özcan Deniz'le başlayacak. 30 Aralık Cuma akşamı ise Sibel Can'ın sahne alacağı konser serisinde, yılbaşı akşamı ise geri sayımın yıldızı Berkay olacak. Konserler serisi boyunca çocuklar ise konser alanında mini kulüp, TV odası, uyku odası, çeşitli eğlence ve aktivite alanlarında eğlenecek.