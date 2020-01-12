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Yeni yılın ilk yeşil alanı Teomanpaşa'ya

Geçtiğimiz yıl 77 bin metrekare yeşil alan üreten Kepez Belediyesi, yeni yılın ilk yeşil alan çalışmasını Teomanpaşa Mahallesi’nde başlattı.

Geçtiğimiz yıl 77 bin metrekare yeşil alan üreten Kepez Belediyesi, yeni yılın ilk yeşil alan çalışmasını Teomanpaşa Mahallesi'nde başlattı.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün, “Elimizin değdiği her yeri yeşillendireceğiz” sloganıyla başlattığı ‘yeşil seferberliği' kapsamında ilçedeki mülkiyet sorunlu kamu tesisi arazileri, yeşil alana dönüştürülüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu kapsamda Teomanpaşa Mahallesi'nde mülkiyet sorunlarından dolayı yatırım yapılamayan kamu arazisinde, yeşillendirme çalışması başlattı. Sıcak havalarda toz, yağmurlu günlerde çamur şikayetine neden olan 5 bin metrekare büyüklüğündeki arazinin çevresi bordür taşlarıyla çevrildi. Toprak tesviyesi, sulama ve ışıklandırma alt yapısı tamamlandıktan sonra da araziye çim ekilecek.

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