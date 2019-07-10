Yenilikçi iş fikirleri ASSİM'de değerlendirildi

Muratpaşa Belediyesi, batı Akdeniz'de girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve bölgeden daha fazla girişimin çıkmasına destek olmak amacıyla, Abdullah Sevimçok İnovasyon Merkezi'nde girişimci ve girişimci adaylarına desteklerini sürdürüyor.

Muratpaşa Belediyesi, toplumsal, ekonomik, çevresel ve kültürel sorunların çözümü için yenilikçi fikirler sunan, bir iş fikri olan veya projesi ile ilgili AR-GE ve inovasyon çalışmaları yürüten girişimci ve girişimci adaylarına yönelik desteklerini sürdürüyor.

Batı Akdeniz bölgesinde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve bölgeden daha fazla girişimcinin çıkmasına destek olmak amacıyla Abdullah Sevimçok İnovasyon Merkezi aracılığıyla gerçekleştirilen fiziksel ortam desteği, girişimcilik eğitimi, danışmanlık, mentorluk hizmetlerinden yararlanmak için 120 yeni iş fikri müracaatta bulundu.

İş dünyasından isimler ve belediye yönetiminden oluşan Girişim Değerleme Kurulu, girişimci adaylarının iş fikirleri değerlendirdi ve 11 çalışma ön elemeyi geçti. Ön elemeyi geçenler kurula projeleriyle ilgili sunum yaptı. Sunumları büyük bir dikkatle dinleyen, notlar alan kurul, yapacağı ikinci bir değerlendirmenin ardından ‘ön kuluçka' olarak ifade edilen programa girmeye hak kazanan fikirleri belirleyecek. Bu programa girmeye hak kazanan girişimci adaylarına iş fikirlerini geliştirmeleri amacıyla Abdullah Sevimçok İnovasyon Merkezi'nde fiziksel ortam desteği, girişimcilik eğitimi, danışmanlık ve mentorluk hizmetleri verilecek.