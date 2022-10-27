Yeniliklerin öncüsü AGT 2023 trendleriyle INTERMOB'ta

Ahşap bazlı mobilya ve dekorasyon grubu ürünleriyle sektörüne öncülük eden AGT, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen INTERMOB Fuarı'nda yerini aldı. AGT stand tasarımı ile fuarın ilgi odağı oldu. Ayrıca lansman ürünleriyle de sektörün 2023 trendlerine ilham verdi. Tasarımda ve üretimde inovasyonu ve kaliteyi ön planda tutan AGT, Mobilya, Ahşap ve Orman Ürünleri sektörünün en büyük uluslararası buluşması özelliğini taşıyan INTERMOB Fuarı'nda ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Sektörünün “Değer Üreten Markası olma” ilkesinden yola çıkarak tüm ürün gruplarında renk ve desen alternatiflerini, yeni koleksiyonlarını ziyaretçileri ile buluşturdu.

AGT INTERMOB standında lanse ettiği ürün grupları ise şöyle:

Seramik boyutunda suya dayanıklı laminat parkeler (MOOD SERİSİ)

Yalnızca konut değil, ofis ve trafiğin yoğun olduğu alanlarda da tercih edilen AGT laminat parkelerine suya dayanıklı, doku ve renk seçenekleri bakımından rakiplerinden ayrışan, 25 yıl garantili, antistatik parke koleksiyonları eklendi. Yoga ve Marco Polo koleksiyonları ile doğal yüzey yapısına sahip, en yeni Register Embos koleksiyonlarını pazara sunan AGT, suya dayanıklı Mood parke koleksiyonu ile laminat parkeye yeni bir soluk getirdi. AGT, Mood koleksiyonu içerisine yerleştirilen geniş ebatlı taş desenler ise seramik malzemeye muadil laminat parkelerin başlangıcı oldu.

Kapak ve Dekorasyon Malzemelerine Yeni Panel Koleksiyonu 3P

AGT'nin Supramat koleksiyonu ile yükselişe geçen mat trendi, Premium Pet Panel koleksiyonu ile yeni bir boyut kazandı. Solid renklerdeki zarafeti mekânlara taşıyan 3P Panel koleksiyonu dokulu yüzeyleri ile de yeni bir Premium mekân trendini başlattı.

Koleksiyon içerisinde yer alan Gece Siyahı, Derin Mavi, Elit Gri, Karetta Yeşili, Konfor Gri, Latte Krem, Polar Beyaz, Vintage Bej ve Yaprak Yeşili dekorları yeni bir panel modası başlatıyor. 3P koleksiyonu özellikle parmak izi bırakmama ve yüksek çizilmezlik direnci ile de mutfaklara fonksiyonelliği sunuyor.

Türkiye'nin CDF Üreticisi

AGT Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek, en son üretim teknolojisini yüksek kaliteli ve sürdürülebilir malzemelerle birleştiren en yeni levha çözümlerinden birisi olan Compact CDF'i üretmeye başladı. Bu yeni ürün grubuna INTERMOB'ta da yer veren AGT, ülkemizde daha çok ithal edilerek kullanılan bu ürünün yerli üreticisi olarak fuar ziyaretçilerine yüksek yoğunlukta suya dayanımlı özel AGT MDF'si ile üretilen CDF koleksiyonunu tanıttı.

"INTERMOB'ta olmaktan çok memnunuz"

Avrasya coğrafyasındaki en önemli organizasyon INTERMOB Fuarı'na yerli ve yabancı katılımcının yoğun olduğunu belirten AGT İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Çetinkaya, sektörün lider mobilya ve mamul üreticileri ile bir arada olmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, AGT'nin öncü ve yenilikçi ürünlerini ziyaretçilerle buluşturduklarını ifade etti. Çetinkaya fuar için şunları söyledi: “Sektör için büyük önem taşıyan INTERMOB Fuarı'nın yıldız oyuncularından biriyiz. Tüm Dünya'dan ziyaretçilerimizin olduğu verimli bir fuar geçiriyoruz. Bu yıl bunu öngörerek stant alanımızı daha da genişlettik.

AGT olarak sürekli gelişen ve değişen dünya pazarına uyum sağlamak için inovasyona çok önem veriyoruz. Bu yenilikleri paylaşmanın, hem ulusal hem de uluslararası iletişimi kuvvetlendirmenin yolu da fuarlardan geçiyor. Sektörün öncülerini ve dünya markalarını buluşturan INTERMOB Fuarında bulunmaktan çok memnunuz."