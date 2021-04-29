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Yeraltı kablolarını çalan 3 şüpheli gözaltına alındı

Antalya’da toplam 108 bin TL değerindeki yer altı kablolarını çaldığı iddia edilen 3 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Antalya'da toplam 108 bin TL değerindeki yer altı kablolarını çaldığı iddia edilen 3 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.


Aksu, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde bir telekomünikasyon şirketi ve belediyeye ait yer altı kablolarının kesilerek çalındığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphelilerin S.A., B. A., H. Y., M. P. ve E. Ç. olduğunu tespit etti. Eş zamanlı operasyon yapan ekipler, şüphelileri yakaladı. Şüphelilerden S.A. ve B.A. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, H. Y., M.P. ve E.Ç. gözaltına alındı.


Şüphelilerin keserek çaldığı kabloların 108 bin TL değerinde olduğu belirtildi.

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