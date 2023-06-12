Yerde acı içerisinde yatarken yakınlarını aramayı ihmal etmedi

Antalya'da iki motosikletin çarpışmasıyla meydana gelen kazada sürücüler yaralandı. Yaralanan gençlerden birinin yerde acı içerisinde yatarken yakınlarını araması dikkatlerden kaçmadı.

Kaza, Konyaltı ilçesi Atatürk Bulvarı Boğaçay Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gökhan A. idaresindeki 34 GOH 077 plakalı motosikletle Tayyip B. yönetimindeki 20 AGL 705 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma neticesinde sürücüler yola savruldu.

112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ve ekipleri sevk edildi. Bu sırada yerde acı içerisinde yatan yaralı gencin yakınlarını araması dikkatlerden kaçmadı. Gence yanında bulunan bir vatandaşın da yardım ettiği görüldü. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.