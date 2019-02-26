Yerel Seçimlere Doğru

Millet İttifakı Manavgat Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen, İYİ Parti Milletvekili Tuğba Vural Çokal ve meclis üyesi adaylarıyla birlik ve beraberlik içinde yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Sözen ve beraberindekiler İbrahim Sözen Caddesi'ndeki esnafı ile Yemişli ile Sorgun mesire alanında vatandaşlarla biraraya geldi. Başkan Sözen ve Milletvekili Çokal, piknik masalarına oturarak Manavgatlılarla sohbet etti, hatırlarını sordu. Esnaflar Başkan Sözen ve milletvekili Çokal'a, Türkiye'nin güç ekonomik şartları altında kepenk kapatmamanın mücadelesini verdiklerini söyledi. Esnaf ve vatandaşlar, ziyaretlerden memnuniyetlerini belirterek Sözen ve Çokal'a teşekkür etti.