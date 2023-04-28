Yerel yönetimler, balıkçılık ve su ürünleri çalışmalarını çalıştayda anlattı

Çalıştayda kıyı belediyelerin deniz ve kıyılarda yürüttüğü proje ve çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Çevrimiçi düzenlenen çalıştaya İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Hatay, Aydın, Muğla Büyükşehir Belediyeleri ile Edirne Belediyesi'nde görevli uzmanlar katıldı. Çalıştayda, kıyı belediyeleri ile birlikte uzun vadeli, sürdürülebilir bir balıkçılık ve deniz yönetimi stratejisi hazırlanması planlandı.

Deniz yönetimi stratejisinin başarıyla uygulanabilmesi için denizel tür popülasyonlarının bilinmesi, izlenmesi, habitatların iyileştirilmesi, ülkemizin 30x30 hedeflerine uygun olarak deniz koruma alanları oluşturulması, geleneksel balıkçılığın desteklenmesi, toplumun sağlıklı denizel protein kaynaklarına ulaşımının desteklenmesi, deniz okur-yazarlığının geliştirilmesinin büyük önem arz ettiği konusunda fikir birliğine varıldı.

"Çalışmalar anltıldı"

Çalıştayda İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri bünyelerinde faaliyet gösteren balık halleri ve balıkçılık destekleri hakkında detaylı bilgiler aktardı. Mersin Büyükşehir Belediyesi yapay resiflerle ilgili tecrübelerini ve Aydın Büyükşehir Belediyesi de su bitkileri ile mücadeledeki yenilikçi yöntemlerini paylaştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak yeni kurulan Su Ürünleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki “Antalya Deniz Biyolojisi Müzesi”nin “Deniz Bilimleri Eğitim ve Araştırma Merkezi” olarak çalışmalarına devam edeceği belirtildi. Çalıştayda ayrıca TBMM kararıyla oluşturulan “Balıkçılık ve Su Ürünleri Sektöründe Yaşanan Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi” hakkında oluşturulan Meclis Araştırması Komisyonunun çalışmaları da gündeme geldi.