Yerlerde sürükleyip tekme tokat dövdü, adliyeye çıkarılırken gülücükler saçtı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde erkek arkadaşıyla görüştüğünü iddia ettiği genç kızı tekme tokat döven kız ve 3 arkadaşı adliyeye sevk edildi. Genç kızı dövüp yerlerde sürükleyen kızın güldüğü gözlenirken, dayak yiyen kız bir yanlış anlaşılma sonucu darp ve gasp edildiğini, olayın ardından şikayetçi olmaması konusunda sürekli tehdit edildiğini söyledi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu'na gelen Ş.G. isimli genç kız, K.E'nin kendisini tekme tokat dövüp yerlerde sürüklediğini, bununla da kalmayıp dövdüğü anları videoya kaydettirip sosyal medyasında paylaştığını belirterek şikayette bulundu. Şikayetin ardından harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kısa sürede K.E. ve olaya karıştıkları belirlenen Ö.A., H.Ç. ve M.A. isimli genç kızları yakalayarak gözaltına aldı. Olaya karıştığı iddia edilen E.D.'nin de arandığı bildirildi. Olayla ilgili yakalanan 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. K.E.'nin adliyeye sevki sırasında gülmesi ise dikkat çekti.

“Yanlarında bebekleri de vardı”

Olayda kendisini darp edenlerden kaçarak arkadaşının evine saklanan Ş.G. ise, İHA'ya yaşadıklarını anlattı. Ailesiyle arasının açık olduğunu, kalacak yer sorunu yaşadığını belirten Ş.G., “Ali abi bana 'Ne yaptın yer konusunu halledebildin mi, yapabileceğim bir şey var mı?' şeklinde mesaj attı. Ben de arkadaşımda kaldığımı söyledim. Bu mesaj Ali abinin kız arkadaşı K.'ya daha değişik aksettirilmiş. K. ve yanındaki kızlar beni aradı ve görüşmek için evlerine çağırdı, ben de gittim. Evde 5 kız ve bebekler vardı. Evde bir süre sohbet ettikten sonra ırmak kenarına doğru yanımızda bebeklerle birlikte yürümeye başladık. Biraz ilerledikten sonra 5 kız birden beni yere yatırıp tekmelemeye başladılar. Bütün olanları da videoya çektiler. Sosyal medyada yayınlanan video daha sonra ben kendimden geçtikten sonra çekilmiş. Kendime geldiğimde beni geriye eve getirdiler. Yaralarım iyileşene kadar evde kalacağımı, kimseye bir şey söylemeyeceğimi tembihlediler. Ben de kimseye bir şey söylemeyeceğime dair söz verdim. Bir fırsatını bulup evden kaçtım. Arkadaşımda kalmaya başladım. Gidip jandarmaya şikayette bulundum. Cezalarını çekmelerini istiyorum” dedi.