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Yerleşik Hollandalı evinde ölü bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan 78 yaşındaki Hollandalı turist, evinde ölü bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan 78 yaşındaki Hollandalı turist, evinde ölü bulundu.


Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan Hollanda vatandaşı Marinus Bossers'in (78), sabah saatlerinde evdeki yatak odasında hareketsiz vaziyette yattığını gören bakıcısı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Hollandalı turistin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bossers'in cesedi savcılık ve jandarma incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

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