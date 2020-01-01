İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yerleşik yabancılar 2020'yi yüzerek karşıladı

Antalya’nın Kaş ilçesinde yerleşik yabancılar, yeni yılı denize girerek kutladı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yerleşik yabancılar, yeni yılı denize girerek kutladı. Antalya'nın turizm merkezlerinden Kaş'ın Kalkan Mahallesi'nde yerleşik yaşayan İngiliz ve Rus uyruklu vatandaşlar yeni yılı denize girerek karşıladı. Saat 12.00'da Muar mevkisinde toplanan 150 kişilik grup Kalkan Plajında denize girerek yeni yıla merhaba dedi.


Kış mevsimi olmasına rağmen deniz suyu sıcaklığının oldukça iyi olduğunu ve üşümediklerini ifade eden yerleşik yabancılar, 2020 yılının herkese huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.