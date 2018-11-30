Yerleşik yaşayan yabancılardan Büyükşehir'in projelerine tam not

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal, sağlık ve kültürel hizmetleri Antalya'da yaşayan yerleşik yabancılara tanıtılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Tasarım Ofisi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen bilgilendirme gezisinin ilk konukları Rusya Dostluk ve Kültür Derneği oldu. Dernek üyeleri Büyükşehir Belediyesi'nin yabancılara da açık olan ücretsiz hizmetlerine hayran kaldı.

“Konyaaltı'nın hayalleri sizin fikirlerinizle gerçek oluyor” düşüncesiyle yola çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Tasarım Ofisi, Konyaaltı ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik bilgilendirme gezisi düzenledi. Rusya Dostluk ve Kültür Derneği üyelerinin katıldığı etkinlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal, sağlık ve kültürel hizmetlerinin tanıtımı yapıldı.

ASMEK Moda Evi'ne hayran kaldılar

Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANSET'in Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu'nun da eşlik ettiği bilgilendirme gezisi Konyaaltı'nda bulunan ASMEK Kurs merkezinden başladı. ASMEK Kursları hakkında bilgi verilen dernek üyeleri daha sonra ASMEK Modaevi'ni gezdi. Modaevinde dikilen kıyafetlere hayran kalan yabancı hemşeriler burada yapılan çalışmaları ilgiyle izledi.

Mavi Ev'in çalışmalarına tam not

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz spor kursları hakkında da bilgi verilen Rusya Dostluk ve Kültür Derneği üyeleri Konyaaltı'nda hizmet veren Antalya Spor ve Fitness Merkezini gezdi. Dernek üyeleri Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi Mavi Ev ile son derece önemli bir hizmet verdiğini söylediler. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da örnek gösterilen en önemli 'Mavi Ev'in Müdürü Cüneyt Güven tarafından merkezin çalışmaları hakkında bilgi alan dernek üyeleri, hasta ve hasta yakınları ile de sohbet etti.

Oyuncak Kütüphanesi ilgi odağı oldu

Döşemealtı Çıplaklı'da bulunan Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi'ni de gezen dernek üyelerine merkezde eğitim gören özel bireyler tarafından yapılan pideler ikram edildi. Heyetin son durağı ise Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi oldu. Çocukların hem eğlenip hem öğrenerek hoşça vakit geçirebileceği Oyuncak Kütüphanesi yabancı komşuların ilgi odağı oldu.