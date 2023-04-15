Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Beyrebucak Mahallesi Salman mevkiinde meydana geldi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın evler ve tarım alanlarına yakın noktada bulunan elektrik trafosunun yanında başladı. Alevleri ve dumanı fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Gazipaşa Orman İşletme ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına zamanında müdahale eden ekipler, alevleri evlere sıçramadan kısa sürede söndürdü. Bölgede yapılan soğutma çalışmasının ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.