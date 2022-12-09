“Yerli Malı” ve “Yılbaşı Festivali” kadın kooperatiflerinin katılımıyla yapılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerli Malı Haftası'nı 12-18 Aralık tarihleri arasında Zeytinpark'ta şenlik havasında kutlayacak. Ayrıca 24-31 Aralık tarihleri arasında Cam Piramit'te Yılbaşı Festivali düzenleyecek. Etkinliklerde kadın kooperatifleri de yer alacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 12-18 Aralık tarihleri arasında tüm Türkiyede kutlanan ‘Yerli Malı Haftası' ile 24-31 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan Yılbaşı Festivali öncesinde kadın kooperatifleriyle bir araya geldi. Toplantıya Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel, Bitkisel Üretim Şube Müdürü Saadet Tuğrul Ay ve kadın kooperatifleri katıldı. Toplantıda, kadın kooperatiflerinin etkinliklere nasıl katılım sağlayacağı ve hangi ürünlerle yer alacağı konuları ele alındı.

Yerli malı haftası bilinci artacak

Yerli tüketimin bilinçli olarak artması ve hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın öneminin vurgulanması nedeniyle Türkiye'de tüm okullarda ve çeşitli etkinliklerle kutlanan Yerli Malı Haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında 09.17.00 saatleri arasında Zeytinpark'ta şenlik havasında kutlanacak.

Kadın kooperatifleri de festivald olacak

Unutulmaya yüz tutan Yerli Malı Haftası'nı yeniden hatırlatmak, yerli malının önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenecek festivalde, çocuklar Antalya'ya has ürün ve lezzetleri öğrenme ve tatma şansı bulacak. Düzenlenecek seminerlerde ise kooperatifçilik, yerel ürün, coğrafi işaret ve coğrafi işaretli ürünler gibi konularda bilgilendirme yapılacak. Kadın Kooperatiflerinin de yer alacağı yerli Malı Haftası Şenliği'nde katılımcılar çeşitli ürünlerin sunumunu görmek ve tadım yapma şansı da bulacak.

Kadın Kooperatifleri 24-31 Aralık tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan “Yılbaşı Festivali” programına da katılım sağlayacak. Cam Piramit'te gerçekleşecek “Yılbaşı Festivali” programı bünyesinde kooperatiflerin ürün yelpazesi hem tanıtılacak hem de ürünlerini satma imkanı bulacaklar.