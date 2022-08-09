Yerli turist Eylül ve Ekim'de daha uyguna tatil yapabilecek

Yerli turistin ne zaman uygun tatil yapabileceği ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, "Bizim yerli tatil reaksiyonumuz okul tatilleri ile alakalıdır. Okullar açılınca yerli turiste daha uygun fiyatlar olacaktır. Eylül ve Ekim fiyatları daha uygun olacak. Antalya'da 12 ay turizm yapılıyor. Gelmek isteyen Kasım, Aralık, Ocak, Şubat gibi de tatil yapabilirler” sözlerine yer verdi.

TÜRSAB Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ferit Turgut, 2022 yılında turizmde hedeflenen rakamlar hakkında açıklamalarda bulundu. Ağustos ayı itibariyle gelen turist sayılarının memnun edici olduğunu belirten Turgut, Eylül ve Ekim aylarının güzel karşılanması durumunda turizmde hedeflenen rakamlara ulaşılacağını belirtti. Şu ana kadar 7 milyon turistin ağırlandığını belirten Turgut, “Geri kalan 3 milyon turist hedefini ise bu 2 ayda tamamlayabiliriz. 8 milyona doğru gidiyoruz. Bu dönemde Avrupa pazarı daha çok öne çıktı. Balkan ve Doğu Avrupa daha revaçta bulunuyor” dedi.

“İndirimli turizm gündemde olan bir konu değil”

Döviz getirisinin kişi başına yüksek göründüğünü belirten Turgut, “Dikkatli ölçülmesi gerekir. Geçen seneden biraz daha iyi. Şu anda 1 dolar bile önemlidir. Biz zaten yurt dışı kontratları bir sene öncesinde bir sene sonrasına döviz bazlı yaptığımız için çok değişiklik olmaz. Turizmdeki bir takım olumsuzluklar esnasında indirimler yapılır. Temmuz-Ağustos dönemi bu indirimlere çok az ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. İndirimli turizm gündemde olan bir konu değil” sözlerine yer verdi.

“Eylül ve Ekim fiyatları daha uygun olacak”

Yerli vatandaşın ne zaman indirimli tatil yapabileceği sorusuna da cevap veren Turgut, “Bizim yerli tatil reaksiyonumuz okul tatilleri ile alakalıdır. Okullar açılınca yerli turiste daha uygun fiyatlar olacaktır. Eylül ve Ekim fiyatları daha uygun olacak. Antalya'da 12 ay turizm yapılıyor. Gelmek isteyen Kasım, Aralık, Ocak, Şubat gibi de tatil yapabilir. Covid sureci ile ilgili olarak da tatil alışkanlıklar da değişiklik oldu. Daha çok köy gibi yerleri de tercih ediyorlar” açıklamasını yaptı.

“Gelen turistin ortalama rakamlarına baktığımız zaman yüzde 15'i şehre çıkıyor”

Eylül-Ekim rezervasyonları hakkında açıklama yapan Turgut, “Rezervasyonlar var. Daha çok kısa sureli olarak geliyor. Bu sene hep son dakika rezervasyonlar aldık. Bu dönemde de bu tur rezervasyonlara olacak. Bu doluluğa ulaşmamızda engel değil. Hizmet kalitesi yüksek olan yerler doluluğa ulaşmış olacaktır. Gelen turistin ortalama rakamlarına baktığımız zaman yüzde 15'i şehre çıkıyor. Bu istenilen bir rakam değil. Bu daha önce yüzde 50 ile yüzde 100 arasında oluyordu. 10 milyon turist geliyorsa 10 milyonunun dolaşması bekleniyordu. Bu şu an çok düşük bir rakam. Şehri görünür hale getirmek gerekiyor. Dışarı çıkmamasında sıcakların da etkisi oldu. Öğle saatlerinde dolaşmak talep edilen bir şey değil. Akşam saatlerinden sonra şehir kalabalıklaşıyor. Şehrin gece de yaşanabilir olduğunu göstermemiz lazım” diye konuştu.