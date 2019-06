Yerli turisti uğurlayan esnaf yabancı turisti bekliyor

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için Antalya'ya gelen yerli turistler, halen tatilde olan yabancı turistlerle birleşince bir nebze de olsa esnafın yüzünü güldürdü. Başta alışveriş merkezleri ve mağazalar olmak üzere cadde ve sokaklarda yoğunluğun yaşanmasına neden olan yerli ve yabancı turistler, yaptıkları alışverişlerle de kentteki esnafın beklentilerine umut oldu. Uzun yıllar Almanya'da yaşayan ve Türkiye'ye hizmet etmek için geri dönen restoran ve dondurma işletmecisi esnaf Kudrettin Can, yoğun turist geldiğini belirterek güzel hizmetler vermek istediklerini paylaştı. Alman, İngiliz, Fransız müşterilerin geldiğini dile getiren Can, mutfaktan çıkamadığını söyledi. Can, "Gelen müşterilerimizi daha iyi karşılarsak seneye de geleceklerdir" şeklinde konuştu.

"Rus ve Arapların tatlı kültürü benziyor"

Lokum ve şekerleme ürünleri satan esnaf Serkan Kaya, sezona bayram telaşı ile başladıklarını belirterek, Ramazan Bayramının yoğun geçtiğini söyledi. Bu sene turistlerin ilgisinin biraz daha fazla olduğunu dile getiren Kaya, "Yüzde 30'luk bir artış var, ilerleyen zamanlarda daha iyi olacağını düşünüyorum. Genellikle bize Rus ve Arap ağırlıklı müşteriler geliyor, onların tatlı kültürü Türklerle biraz bağdaşıyor, tatlıyı çok seviyorlar. Bu da firma olarak bizi mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Bayram sonrası dış piyasaya daha çok yöneldiklerini dile getiren Kaya, "Yerli turistlerimizi gönderdik. Dış Pazar ağırlıklı çalışacağız. Türkiye için güzel bir sezon olacağını düşünüyorum. Henüz Türkiye'ye gelmemiş turistlere mutlaka tarihini ve kültürünü görmelerini istiyorum. Türkiye kaçırılmayacak bir cennet" diye konuştu.

"Ne kadar turist gelirse Antalya o kadar kalkınır"

Dönerci esnafı Hakan Taştan ise, gelen misafirlere en iyi hizmet ve kaliteyi sunmaya çalıştıklarını belirterek, "Bayram tatili sona erdi, tatilciler evlerine döndü. Bu saatten sonra yabancı turistlerin yoğunluğu olacak. Ne kadar turist gelirse Antalya o kadar kalkınır. Şuan Rus ve Alman ağırlıkta turistler var, Araplar da gelmeye başlıyor. Türkiye'yi kalkındıracak turistler gelsin ki işsizlik oranı düşsün, herkes evine ekmek götürebilisin. Bu sene geçtiğimiz sezona göre daha güzel, umarım böyle devam eder" diye konuştu.

25 yıllık esnaf Mehmet Tekin de, bayram boyunca çalıştığını ve bayramın eski tadı olmasa da iş olarak güzel geçtiğini ifade etti. Çok müşteri geldiğini kaydeden Tekin, yabancı turistlerin ağırlıkta olduğunu aktardı.