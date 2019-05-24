Yeşilbayır İMKB Antalya birincisi oldu

Döşemealtı Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı "Meslek Liseleri Performans Değerlendirmesi" sonucunda 85 okul arasında il birincisi oldu. Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya da okul yöneticilerini tebrik etti.

Döşemealtı Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Meslek Liseleri Performans Değerlendirmesinde büyük başarı elde etti. Yönetim ve organizasyon, sosyal etkinlik çalışmaları,proje ve okul sektör işbirliği çalışmaları, rehberlik çalışmaları, öğrenci başarı, devam ve disiplin durumu ile eğitim, öğretim, ortam ve altyapısı başlıklarında yapılan performans değerlendirmesi sonucu Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 669 puan aldı.

Yurt içi ve yurt dışı yürüttüğü projeler, yarışmalar, sosyal ve sportif faaliyetlerle adını duyuran Yeşilbayır İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu puanla değerlendirmeye tabi tutulan 85 okul arasında Antalya birincisi oldu. Okulu ziyaret eden Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdem Kaya da okul yöneticilerini başarılarından dolayı tebrik etti.