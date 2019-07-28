Yeşilçam Sokağı'nda renkli akşamlar

Kepez Belediyesi'nin Dokumapark'ta açtığı Nostaljik Yeşilçam Sokağı, Antalyalılara unutulmaz renkli akşamlar yaşatıyor.

Kepez Belediyesi'nin halkın kullanımına kazandırdığı Dokumapark'ta etkinlikler bitmek bilmiyor. Kepez Belediyesi'nin Dokumapark'ta açtığı Nostaljik Yeşilçam Sokağı'ndaki renkli akşamlar devam ediyor. 1970'li ve 1980'li yılların bakkalı, aile çay bahçesi, kahvehane ve pastanesi de anılara yolculuk yapmak isteyenler için sokakta yerini alıyor. Nostaljik Yeşilçam Sokağı, her akşam özlenen açık hava sinemasını da tahta sandalyeler üstünde seyirciyle buluşturuyor.

Dokumapark dolup taşıyor

Yeşilçam Sokağı'nı gezerken kulakları dolduran nostaljik şarkılar ve canlı konser performansları da ziyaretçilere dolu dolu bir akşam sunuyor. Antalya gecelerine farklı bir heyecan getiren Nostaljik Yeşilçam Sokağı, tatlısı mısırı, elması ve pamuk şekeri ile de damakları tatlandırıyor. Ebeveynlerin geçmişe yolculuk yapıp özlem giderdiği, çocukların ise kendileri için düzenlenen etkinliklerle keyifli saatler geçirdiği Nostaljik Yeşilçam Sokağı, her gün Antalya'nın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle dolup taşıyor.