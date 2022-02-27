Yeşilçam yolunda doğa ile iç içe yürüyüş keyfi

9.2 kilometre uzunluğunda olan Kara Peçe etabında Antalyalı vatandaşlar doğa ile iç içe bir gün yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Toroslar Doğa Sporları Kulübü iş birliği ile Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu'nun Kara Peçe etabında gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde vatandaşlar tabiatla iç içe bir gün yaşadı. Akdamlar Pazarı merkezinden başlayan yürüyüş, 9,2 kilometrelik etabın ardından aynı noktada sona erdi. Yürüyüşe katılanlar doğanın güzelliğinde hem spor yaptı hem de keyifli saatler geçirdi.

“Stres atıyoruz”

Toroslar Doğa Sporları Kulübü Yürüyüş Lideri Teoman Mete, “Antalyalılarla ve spor kulübü üyelerimizle hafta sonu stresi atıyoruz” dedi.

“Yeşilçam Yolu”

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı ilçesinde Cüneyt Arkın'ın 1969 yapımı Büyük Yemin ve Ala Geyik filmlerinin; Usta aktör Rüştü Asyalı'nın 1971 yapımı Keloğlan filminin ve yine Fatma Girik'in 1974 yapımı Kara Peçe filmlerinin çekildiği bölgelerde tabelalarla belirlenen rotalarda yürüyüş ve bisiklet yolu oluşturuldu.