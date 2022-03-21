Yeşilçam yolunda doğa yürüyüşü

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu'nda vatandaşların katılımıyla doğa yürüyüşü düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) iş birliği ile Yeşilçam Doğa Yürüyüş ve Bisiklet Yolu'nun birinci etabında gerçekleştirilen doğa yürüyüşünde vatandaşlar tabiatla iç içe bir gün yaşadı.

Ala Geyik Etabı, Gökdere Camisinden 6,7 kilometre yürüyüş esnasında Yeşilçam şarkıları ve Türk Halk Müziğinin eserleri ile vatandaşlar keyifli bir gün geçirdi. Şarkıların ritmine katılan vatandaşlar doyasıya eğlendi. Yeşilçam Doğa Yürüyüşü 3.etap kayıtları ise bugün başlayacak. Vatandaşlar 2 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan etkinliği online müracaat ederek katılabilecek.