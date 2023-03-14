Yeşildere'de yeni caddeler asfaltlanıyor

Muratpaşa Belediyesi, Yeşildere Mahallesi'nde açtığı yeni cadde ve sokakların asfalt çalışmasına başladı. Muhtar Hasan Ali Hakikat, “Mahallemiz, belediyemiz sayesinde gelişmeye başladı” dedi.

2022 yılında nüfusu 5 bin 556'ya çıkan Yeşildere Mahallesinde Muratpaşa Belediyesi önemli bir adımı Mart 2015'te attı. 22 ayrı parselde 15 bin 640 metrekarelik taşınmaz belediyece ihale edildi. İhalede tanınan 4 aylık ödeme süresiyle mahalleli, doğup büyüdüğü evleri alabildi. 2018 Ağustos'unda ise mahallede 190 bin metrekare alana ilişkin imar plan çalışması tamamlandı. Çalışmaların ardından Şubat 2019'da mahalleliye tapularını dağıttı. İmar ve tapu çalışmalarıyla birlikte Muratpaşa Belediyesi, yeni planlara göre caddeler sokaklar açmaya başladı.

Muratpaşa Belediyesi son olarak mahallede açtığı 11 yeni cadde ve sokağın asfalt çalışmalarına başladı. Yeşildere Muhtarı Hakikat, “Mahallemiz, belediyemiz sayesinde gelişmeye başladı. Belediye Başkanımız Ümit Uysal'a mahallelimiz adına teşekkürlerimi sunarım. İmar yollarımızı açtık. Şu anda da asfalt çalışmalarına başladık” diye konuştu.