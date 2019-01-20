Yeşildere'ye yeni park

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yeşildere Mahallesi'ne yeni bir park kazandırmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yeşildere Mahallesi'nde 181 futbol sahası büyüklüğünde alanı kapsayan imar sorunun çözüldüğünü söyledi. Yeşildere'nin kent hayatının önemli bir merkezi olacağını belirten Başkan Uysal, “Yeşildere Mahallesi'nin imar sorunun 25 yıldır süregelen bir süreçti. 27 ayrı ada parselini kapsayan 190 bin metrekare alana ilişkin imar çalışmalarında parselasyon dosyasının askı süreci Ağustos ayında tamamlandı. Aynı ay içinde dosya tescil işlemlerinin tamamlanması için parselasyon dosyalarını Kadastro Müdürlüğü'ne gönderdik. Kadastro Müdürlüğü de gerekli işlemleri tamamlayıp mahallelerimizin tapularına kavuşması için son durak olan Tapu Müdürlüğü'ne söz konusu dosyaları iletti. Burada da işlemlerin tamamlanması için son hızla çalışılıyor. Süreci çok yakından takip ediyoruz. Şunu çok ne ifade edebilirim, tapular artık basılma noktasında.”

Başta imar problemi olmak üzere Yeşildere'nin sorunlarının çözülmesi ‘insanıyla birlikte değişip gelişen Yeşildere' yaklaşımla hareket ettiklerini belirten Başkan Uysal, bu doğrultuda mahallede önce belediye arazilerini açık ihale usulü satışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Ardından mahallede yeni yollar açtıklarını kaydeden Uysal, Zeytinköy Kadın Danışma Merkezi ve Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi gibi çalışmalarla da bölgenin sosyal hayatını değiştirecek projeleri uygulandıklarını kaydetti. Başkan Uysal, “Bu noktada bir adım daha atıp mahalleye önemli bir park daha kazandırmak için çalışmalara başladık. Yeşildere'nin Gazi Bulvarı sınırında, eskiden çöp aktarma istasyonun bulunduğu 2 bin 730 metrekarelik bir alanda çalışmalara başladık. Büyük bir süs havuzunun da bulunacağı parka ilişkin çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.