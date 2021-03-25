Yeşilköy Bayram Kavağı alanına yeni düzenleme

Söz konusu alanda, mevcut çay bahçesinin yenilenmesi ve çevre düzenlemesi yapılacak.

İçerisinde oturma alanı, depo, mutfak ve tuvaletlerin bulunduğu toplam 100 metrekarelik zemine sahip kafeterya, çevre düzenlemesi olarak yapısal ve bitkisel peyzaj çalışmasıyla havuz etrafına 80 metrekarelik oturma alanı yapılacak. Yeşilköy Mahallesi Bayram Kavağı Çay Bahçesi ve Çevre Düzenlemesi projesi ihalesi yapıldı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bayram Kavağı alanında kafeterya ve zemin kaplamalarını, çevre düzenlemesiyle birlikte hemşehrilerimizin daha rahat edebileceği, bir araya gelebileceği güzel bir alan olarak yeniden düzenliyoruz.” ifadelerini kullandı