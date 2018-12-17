Yeşilköy'de cami temeli atıldı

Antalya'nın Kaş ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde yapılacak caminin temeli törenle atıldı.

Kaş'ın Yeşilköy Mahallesi merkezinde bin 200 metrekarelik araziye yapılacak 600 kişilik cami için temel atma töreni düzenlendi. Törene Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Belediye Başkanı Halil Kocaer ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Törende konuşan Başkan Halil Kocaer, “Burada hayırlı bir iş için buluştuk. Hayırseverlerimizin yerini bağışladığı camimizin temelini dualarla atacağız, ilk betonu dökeceğiz. Bu yerin bağışında emeği geçen herkese, özellikle varislere teşekkür ediyorum. Kabe-i Muazzama'nın bir şubesi olacak bu camimizin cemaatimize, Yeşilköy mahallemize, İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah önümüzdeki Ramazan'da ilk teravih namazını burada kılacağız” dedi.

Konuşmanın ardından, okunan dualarla caminin temeli atıldı.