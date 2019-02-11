Yeşilyurt ‘Acıya Gülmek' şarkısıyla son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilyurt, 'Acıya Gülmek' şarkısı eşliğinde sevenlerinin omuzlarında taşınarak torağa verildi.

Adalılar Grubu ile müzik hayatına başlayan ve kısa zamanda müzik dünyasında önemli bir yer edinen Hakan Yeşilyurt, son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Yeşilyurt için Kızılarık Cemevi'nde tören düzenlendi. Törene, Yeşilyurt'un ailesinin yanı sıra, sanatçı Onur Akın, İlkay Akkaya başta olmak üzere yakın dostları ve çok sayıda seveni katıldı. Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından Hakan Yeşilyurt'un tabutu 'Acıya Gülmek' adlı şarkısının eşliğinde sevenlerinin omuzlarında Konuksever Mezarlığına götürülerek burada toprağa verildi.

Sanatçının fotoğrafını en önde annesi taşıdı.