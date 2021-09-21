Yetişkinler için açılan tenis kursu 5 Ekim'de başlıyor

Kepez Belediyesi Spor Kulübü, yetişkinlere yönelik ücretsiz temel tenis kurslarına 5 Ekim'de başlıyor.

Geçen yıl pandemi nedeniyle ara verile kurslara, bu yıldan itibaren devam edilecek. Salı ve Perşembe günleri saat 18.00'de yapılacak 16 dersi kapsayan ücretsiz kursa, 18 ile 65 yaş arası katılabiliyor. Spor kulübünde HES kodlarını onaylatarak kayıt yaptıran herkes, tenis sporunun temel eğitimini ücretsiz olarak alabilecek. İlk kursun bitmesinin ardından bu sezon bir kurs daha yapmak istediklerini belirten tenis antrenörü Sedat Belen, “Bu kurslar Kepez Belediyesi'nin Antalyalılara bir armağanıdır. Sağlık için, daha sosyal bir yaşam için herkesi kurslara bekliyoruz” dedi.