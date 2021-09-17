Yetişkinler için temel oyunculuk eğitimi başvuruları başlıyor

Konyaaltı Belediyesi'nin, 6 ay sürecek yetişkinler için temel oyunculuk kursuna başvuruları 20 Eylül'de başlayacak.

Konyaaltı Belediyesi, yetişkinler için temel oyunculuk eğitimi düzenleyecek. Deneyimli eğitmenler ve tiyatronun usta isimlerinin vereceği kurs, 6 ay sürecek. Haftada 8 saat şekilde planlanan kursa, 18 yaş ve üstü vatandaşlar katılabilecek. Başvurular 20 ile 27 Eylül tarihleri arasında Konyaaltı Belediyesi internet sitesi üzerinden online yapılabilecek. 24 kişi ile sınırlı olan eğitimlere öğrenciler seçme sınavı ile alınacak. Sınava dram ya da bir komedi parçası bilen, şarkı (çalabiliyorsa enstrüman) söyleyebilen ve şiir okuyan kişiler başvurabilecek.

“11 farklı alanda eğitim imkanı”

Kurs süresince katılımcılar, diksiyon, ses, nefes, mimik, doğaçlama, rol, hareket, şan, metin çözümleme, tirat-parça seçimi, tirat çalışması gibi 11 farklı alanda eğitim alabilecek.

“Üç farklı hedef kitle”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, kursun bir mesleğe sahip olduğu halde kişisel gelişim için eğitim almak isteyenler, mesleğe adım atmak için kendini geliştirmek adına eğitim almak isteyenler ve tiyatroyu meslek olarak seçmek için eğitim almak isteyenler olmak üzere üç farklı hedef kitleye hitap ettiğini kaydetti. Başkan Esen, “Konyaaltı Belediyesi olarak rutin belediye hizmetlerinin yanında, eğitim ve sanata da çok önem vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Herhangi bir sanat dalı ile uğraşmak isteyen bireylerin yanı sıra, mesleki ve kişisel anlamda kendilerini geliştirmek isteyen vatandaşlarımızın da amaçlarına katkı yapacak bir süreç olacak. Başvuru yapacak vatandaşlarımıza ve eğitimcilerimize şimdiden başarılar diliyorum'' dedi.