Yıl sonu gösterisinde 'Evet' dediler

Yıl sonu programında gerçekleşen nikah töreni, konuklar için sürpriz oldu.

Başarı Spor Kulübü yıl sonu gösterisini Antalya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Yoğun katılımın olduğu gecede, konuklar büyük bir sürprizle karşılaştı. Kulübün kurucusu Serpil Akbaş ile antrenör Şükrü Baldemir, yüzlerce konuk önünde nikah kıyarak dünya evine girdi. Nikahlarına tüm velilerin ve öğrencilerin şahit olması için böyle bir organizasyon yaptıklarını belirten Akbaş, “Bu özel ve mutlu günümüzde yanımızda olan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Konyaaltı Belediyesi memuru Mehmet Çelikel'in kıydığı nikâhta, şahitlikleri Gülsüm Görgülü ve Serkan Karginer yaptı. 800 davetlinin tanıklığında ‘evet' diyen çift, ilk dansını da sahnede yaptı. Nikâh merasiminin ardından 3 yaşından 60 yaşına kadar 160 öğrencinin hazırladığı jimnastik, artistik jimnastik, ritmik jimnastik, dans ve halk oyunu gösterileri ilgiyle izlendi.