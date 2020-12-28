İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yılbaşı öncesi alkollü içki satış yerleri denetlendi

Korkuteli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yılbaşına sayılı günler kala ilçe genelinde alkollü içki satış yerlerine yönelik denetimlerini artırdı.

Bakanlığın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlere Korona virüse karşı uyulması gereken hususlar, asgari teknik ve hijyenik koşullar kontrolünün yanı sıra, kaçak ve sahte ürünlere yönelik etiket ve bandrol kontrolleri yapıldı.


İlçe Müdürü Selda Sert, “Öncelikle tüm gıda işletmelerindeki gıda çalışanlarının genel şartlar, el hijyeni, işyeri davranış kuralları ve personel hijyen eğitimi gibi personel hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymaları büyük önem arz etmektedir. Bu konuda İlçe Müdürlüğümüz görevlileri gereken hassasiyeti göstermekte ve yapılan resmi kontrollerde bu hususlara daha fazla dikkat edilmektedir” dedi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.