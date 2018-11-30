Yıldıran: "AK Parti ailesinde görev verilmez, alınır"

AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı İlhami Yıldıran, 31 Mart mahalli seçimlerinde AK Parti'den Belediye Başkanı aday adayı olmak için 10 Haziran 2014 yılından bu yana sürdürdüğü İlçe Başkanlığı görevinden istifa etti.

AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı İlhami Yıldıran, 31 Mart 2019 mahalli seçimlerinde AK Parti'den Belediye Başkanı aday adayı olmak için İlçe Başkanlığı görevinden istifa etti. Yıldıran'ın ilçe başkanlığından istifası ve aday adaylığı başvurusuna şahit olmak isteyen AK Parti'li yönetici ve partililer AK Parti İlçe binasına sığmadı. Yıldıran'ın istifa ve aday adaylığı başvuru törenine Kurucu İlçe Başkanı Mustafa Akdeniz, eski İlçe Başkanlarından Arif Çoraman, meclis üyesi Emin İsen, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Memioğlu, 2019 seçimlerinde belediye başkan aday adayları; Kadir Sarıcalar, Celal Koç, Ahmet Uysal, Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri de katıldı.

İlhami Yıldıran AK Parti Korkuteli İlçe Başkanlığı görevinden Belediye Başkanı aday adaylığı başvurusu nedeniyle istifa ettiğini açıkladığı toplantıda kendisine eşlik etmek için gelen kalabalık partili grubuna duygu yüklü bir konuşma yaptı. Yıldıran, "Böyle kalabalık olacağını biliyordunuz neden salon tutmadınız diyenler oldu. Çünkü ben Parti binasında 5 yılda evimden daha çok vakit geçirdi. İlçe Başkanı olarak da son konuşmamı parti binamızda yapmak istedim” dedi.

Gözleri dolarak konuşmasını sürdüren Yıldıran, "10 Hazirandan bu yana tüm yönetim kurulu üyelerimizle, meclis üyelerimizle, 5-6 aydır belediye başkanımızla kadın ve gençlik kollarımızla Korkutelimiz için canla başla çalışıyoruz” dedi.

Yıldıran'da 15 Temmuz vurgusu

Yıldıran, "Biz teşkilat olarak birçok önemli seçim atlattık. Ancak bu seçimlerden daha önemlisi bir 15 Temmuz yaşadık. Biz 15 Temmuz'da bazıları gibi bankamatik kuyruğunda geçirmedik. Nişandan dönüyorduk ne olduğunu anlamamış olmamıza rağmen başkaları gibi bazıları gibi belediye başkanlarının evine, ya da başka yerlere saklanmadık. Derhal İlçe Binamıza geldik. Yarım saat içerisinde neredeyse burada 5 bin kişi vardı. Cumhurbaşkanımız diyor ya bir kefenimizi giydik çıktık. Bu öylesine söylenmiş bir söz değil. AK Parti camiası olarak gerçekten kefenimizi giydik meydana çıktık. Biz dava adamıyız, her zaman genel merkezimize bağlıyız, aday adaylığı süreci başladığından bu yana neden çıkmıyorsun diyen sevenlerimiz oldu. Genel merkezimiz bizden talimat gelmediği sürece istifa etmemiz gerektiği söylendi. AK Parti ailesinde görev verilmez alınır. Dün il başkanlığındaki toplantılar süresinde 6 tane ilçe başkanımız ben de dahil genel merkezin talimatıyla çok sevdiğim ve evim olarak gördüğüm ilçe başkanlığını bırakıyorum. Rabbim utandırmasın. İlçe başkanlığım boyunca sizlerden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Ben de hakkımı sizlere helal ediyorum” diye konuştu.

Yıldıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2014 yılında Mustafa Akdeniz Başkanımıza verildiğinden itibaren aday adayları olarak kendimiz adaymış gibi canla başla çalıştık. Bu seçimlerde de 4 aday adayımız biz ve mevcut belediye başkanımız hangimiz olursa aday olursa olsun kim olursa olsun AK Parti camiası olarak canla başla o adayımızın arkasında var gücümüzle çalışacağız. Sizlerin önünde söz veriyoruz. Sizlerden istirhamım herkesin gönlünde bir aslan yatar. Biz burada at yarışı yapmıyoruz. Ben bazen görüyorum üzülüyorum. Buraya aday adayı olmak herkesin hakkı. Bu bir cesaret işi birikimlerini Korkuteli için birikimlerini aktarma işi. Sosyal medya hesaplarınızda birbirinize çatışmayın. O aday olur bu aday olmaz diye kötü sözler etmeyin. Herkesin eşi dostu, işi gücü var. Onuru gururu var. Partimize ihanet edecek hiçbir arkadaşımız yok aramızda. Kendi içimizde çatışmadığımız gibi başka partilerle de çekişme içine girmeden inşallah 31 Mart 2019'u AK Belediyecilikle buluşturarak belediye binamıza AK Parti bayrağını dikerek çıkacağız. Durmak yok yola devam."

İlhami Yıldıran'ın istifa ve aday adaylığı başvuru töreninde Yıldıran'dan boşalan AK Parti Korkuteli ilçe Başkanlığı koltuğuna teamüller gereği hukuk ve siyasi işlerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Moğol vekaleten geldi. Moğol yaptığı konuşmada, "Kendisiyle uzun zamandır yönetim kurulu üyeliği yaptım. Kuruluş yıllarında ilk kurucu gençlik kolları başkanı olarak AK Parti'de siyaset hayatıma başladım. İlk aşamada vekaleten daha sonra uygun görülürse asli ilçe başkanlığı görevini yerine getireceğim. 42 yıllık alınamayan Korkuteli Belediyesini almayı hedefliyorum. Ben görev sürecinde iddialı hedefler koymak gerekiyorsa doğalgazı ben bu ilçeye getiririm” şeklinde konuştu.