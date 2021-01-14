İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yıldırım düşen evde yangın çıktı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yıldırım düşen evde yangın çıktı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yıldırım düşen evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında Göçük Mahallesi'nde Mustafa Tuncer'e ait eve, yıldırım düşmesinin ardından yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Alevlerin sardığı evde yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.