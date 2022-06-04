Yıldız Kızlar Bisiklet Milli Takımı, Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor

Dünya Bisiklet Birliği (UCI) 2022 takviminde yer alan Avrupa Gençlik Olimpiyat Oyunları'na katılacak olan Yıldız Kızlar Bisiklet Milli Takımı, Döşemealtı'ndaki kampını sürdürüyor.

Bisiklet Milli Takım Başantrenörü Yusuf Ezirgan ve iki yardımcı antrenör nezaretinde kamp yapan milli bisikletçiler Döşemealtı'nda çalışmalarını sürdürüyor. Doğası ve bisiklet yollarıyla kamp için en ideal alanlardan olan Döşemealtı milli bisikletçilere ev sahipliği yapıyor.

Milli Takım Başantrenörü Yusuf Ezirgan, 24-30 Temmuz'da yapılacak olan Avrupa Gençlik Olimpiyat Oyunları ardından Balkan Şampiyonası için hazırlıklarına devam ettiklerini bildirdi. Milli sporcular sabah yenileme ve dayanıklılık, akşam ise birbirinden zorlu parkurlarda antrenman yapıyor. Sporcularıyla yakından ilgilenen Ezirgan, onların başarıyı yakalaması için tüm deneyimlerini aktarıyor.

"Günde 1.5-2 saat çalışıyoruz"

8 sporcunun yer aldığı kampın yaklaşık 15 gün süreceğini dile getiren Erzirgan, “Günde ortalama 1.5 ile 2 saat arasında çalışma yapıyoruz. Döşemealtı gideceğimiz yerlerin havasına uygun, düzgün parkurlar var, trafiği sakin. Antalya'da deniz seviyesinde de yüksek noktada antrenman yapabiliyoruz. Hedefimiz Avrupa Gençlik Olimpiyatları'nda şampiyonluk. Onun üzerine antrenmanlar yapıyoruz, beklentimiz o yönde” dedi.

Federasyonun büyük desteği var"

Sporcuların günde 60 kilometrenin altında pedal çevirmediğini kaydeden Ezirgan,“Sporcularımız başarılı oldukça bu spora da ilgi artacaktır. Türkiye Bisiklet Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu, kampımızı yakından takip ediyor. Bizi ve sporcularımızı her zaman desteklediler. Kampın ardından sporcularımız kulüplerine dönerek 24-26 Haziran'da Gaziantep'te düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na katılacaklar” diye konuştu.

"Derece istiyorum"

İzmir'den Mili Takım kampına katılan Esma Duman, ferdi sporcu olduğunu ve genelde çalışmalarımı memleketinde sürdürdüğünü belirti.

Her zaman daha iyi derece yapmak için pedal çevirdiğini ifade eden Duman, “10 gündür kamptayım, çok güzel bir çalışma geçiriyoruz. Performansımı daha çok geliştirmeye çalışıyorum. İlk hedefim ülkemizde şampiyonayı kazanmak daha sonra yurt dışındaki yarışlarda derece almak istiyorum. Bisiklete bindiğim zaman kendimi özgür hissediyorum. Bizi destekleyen çok kişi oluyor. Buda bizi mutlu ediyor” dedi.

"Gurur verici"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı sporcusu Keziban Öztürk, “İlk olarak Gaziantep'teki Yol Şampiyonası'nda en iyi şekilde yarışmak. Ondan sonra Avrupa Gençlik Olimpiyatlarına gitmek istiyorum. Hazırlıklarımız çok güzel gidiyor. Milli Takım formasını giyebilmek, ter atabilmek bile gurur verici. Bende elimden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ediyorum” sözlerine yer verdi.