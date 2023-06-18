Yılın ilk Sırp turist kafilesi Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na geldi

Sırbistan'dan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na sezonun ilk uçuşu ile 86 Sırp turist geldi.

Sırbistan'ın Belgrad ve Niş kentlerini Alanya'ya bağlayacak olan Air Serbia, yılın ilk seferini Alanya Gazipaşa Havalimanı'na 86 Sırp turistle gerçekleştirdi. Belgrad'dan havalanarak sabah saatlerinde Alanya GZP'ye inen Air Serbia Havayollarına ait uçak, GZP'de bir havacılık geleneği olan su takıyla karşılandı. Havalimanında Sırp yolcular, turizm yetkilileri ve havalimanı personeli tarafından karanfillerin yanı sıra Sırbistan ve Türk bayraklarıyla karşılandı. Karşılama töreni muhteviyatında pasta kesimi de gerçekleştirildi.

İlk seferiyle 86 Sırp turisti Alanya GZP'ye getiren firma saat 10.40'da boş olarak havalimanından ayrıldı. Air Serbia'nın 17 Haziran-23 Eylül 2023 tarihleri arasında perşembe günleri Belgrad ve Niş kentlerinden, cumartesi günü ise sadece Belgrad'dan haftanın iki günü Alana GZP'ye sefer düzenleyeceği öğrenildi.