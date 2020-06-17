Yılın ilk yavru Alageyiği foto kapana takıldı

Dünyada doğal olarak sadece Türkiye'de bulunan memeli türlerden biri olan Alageyik (Dama dama) doğal yaşama ortamları olan Antalya-Düzlerçamı bölgesinde kurulan kameralarla 24 saat izlenebiliyor. Alageyikler üreme dönemine girdikleri bu günlerde 2020 yılının ilk Alageyik yavrusu kameralara takıldı. Yemlenmeye gelen alageyiklerin durumlarıyla ilgili yapılan kontroller esnasında kamera sisteminde de fark edilen ve yaklaşık 10-15 günlük olduğu tahmin edilen yavru alageyiğin sağlıklı olduğu görüldü.

Alageyiklerin neslinin devam ettirilmesi ve sayısının arttırılması amacı ile Antalya'da yaşam ortamlarının hemen bitişiğinde 2002 yılında 521 hektarlık alanda Düzlerçamı - Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonu kuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6.Bölge Müdürlüğüne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü bünyesinde Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonunun kuruluşundan bu yana sayıları 120'ye kadar çıkan Alageyikler Türkiye'de farklı yıllarda Antalya-Düzlerçamı YHGS, Manavgat-Beydiğin, Aydın-Dilek Yarımadası MP, Muğla-Köyceğiz YHGS alanlarına nakilleri sağlanarak türün Türkiye'deki diğer doğal yaşam alanlarında da çoğalması için çalışmalar yürütülüyor.

Alan içerisinde kurulan kameralarla 24 saat izlenebilen alageyikler bu aralar üreme dönemine girdiler ve 2020 yılının ilk Alageyik yavrusu kameralara takıldı. Yemlenmeye gelen alageyiklerin durumlarıyla ilgili yapılan kontroller esnasında kamera sisteminde fark edilen ve yaklaşık 10-15 günlük olduğu tahmin edilen yavru alageyiğin sağlıklı olduğu görüldü.

Alageyiklerin korunması, popülasyonlarının artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü tarafından ciddi çalışmalar yürütülüyor. Sürekli olarak veteriner hekimlerin bulunduğu istasyonda alageyiklerin besin ihtiyaçları için meralar oluşturulurken, su ihtiyaçları için suluklar ve göletler yapıldı, alanın çeşitli bölgelerine alageyiklerin sevdiği türlerden fidanlar dikilerek türle ilgili eylem planları uygulamaya konuldu.