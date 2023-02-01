Yıllar önce yağmalanarak Amerika'ya kaçırılan ve iade edilen eserlere ziyaretçi akını

Türkiye'deki antik kentlerden yıllar önce yağmalanarak ABD'ye kaçırılan ve birçok kurumun girişimi ile Türkiye'ye iade eden eserler, adeta ziyaretçi akınına uğradı. Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, müzeyi 2022 yılında 166 bin kişinin ziyaret ettiğini belirti.

Manhattan Bölge Savcılığı, Amerikan İç Güvenlik ve İstihbarat Birimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Antalya ve Burdur Müze Müdürlükleri, New York Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ve Tanıtma Genel Müdürlüğü; Türkiye'de bulunan antik kentlerden 1970'lı yıllardan yağmalanarak götürülen eserlerin ait olduğu yere kazandırılması için ortak çalışma yürüttü.

Türkiye'deki antik kentlerden yıllar önce illegal yollarla ABD'ye kaçırılan Lucius Verus Heykeli, Attis Heykelciği, Apollon Heykelciği, Kusura tipi, düver pişmiş toprak levhası ve 4 adet sütunlu lahit parçaları 2022 yılı Kasım ayında yeniden Türkiye'ye getirildi. 9 eser Kasım ayı içerisinde Antalya Müze Müdürlüğünde gerçekleştirilen törenin ardından vatandaşların ziyaretine açıldı.

Roma İmparatoru Lucius Verus'un insan boyutundaki bronz heykeli ve Antalya'daki Perge Antik Kenti'nden Roma Dönemi'ne ait dört parçadan oluşan sütunlu lahit, eserler içerisinde en çok dikkat çeken iki eser oldu. Verus'un heykelinin ise, günümüze ulaşabilen insan boyutundaki nadir bronz heykellerden biri olduğu belirtildi. Eserlerin ziyarete açılmasının ardından yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaret edildi. Lise öğrencileri ise boş zamanlarını değerlendirebilmek için müzeye gelerek Herakles heykelini çizdi.

İllegal yollardan Amerika'ya götürüldü

Eserlerin yurda kazandırılması süreci hakkında bilgi veren Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, “Ülkemizden yaklaşık 1970'li yıllarda illegal yollardan yurt dışına kaçırılan eserler; Kültür ve Turizm Bakanlığımızın sıkı takibi ve rahmetli Prof. Dr. Jale İnan'ın da çalışmaları ile bulundukları yerlerde tespitleri yapıldı. Daha sonra eserlerin ülkemize iadesi için yasal süreçler başladı. 9 eserin, Bakanlığımızın programlı çalışması sonucunda ülkemize iadesi sağlandı. Eserler Antalya Müzesi'ne getirilerek Kasım ayında ziyarete açıldı" dedi.

2022 yılında 166 bin ziyaretçi ağırladı

Eserler hakkında bilgi veren Demirel, "Eserlerin içerisinde Perge Antik Kenti'nden kaçırıldığı tespit edilen 4 lahit parçası, 1 tane büyük bronz heykel, Burdur'dan Kusura tipi, düver pişmiş toprak levhası ve 4 parçalı sütunlu lahit ziyarete açıldı. Müzemizde geçmiş zamanlarda getirilen eserler de var. Bunlar ile birlikte eserlerimiz oldukça ilgi çekiyor. Okullarımızın ara dönem tatiline girmesi dolayısı ile aileler ve çocuklar, müzemize yoğun bir ilgi gösterdi. Bununla birlikte müzemizi ziyaret eden yabancı misafirlerimiz de var. Ama son zamanlarda yerli vatandaşlarımızın ilgisi daha çok oldu. Bu eserler de ziyaretler içerisinde gerek ilgiyi görüyor. Pandemi döneminde sanal müzeler ilgi gördü. Bakanlığımız bu konuya büyük önem verdi. Müzemizi 2022 yılında 166 bin ziyaretçi ağırladı. Bu sayı az ama geçmiş yıllara oranla yükseliyor. Müze Kart uygulaması vatandaşlarımızın müzeye olan ilgisini artırdı" sözlerine yer verdi.

"Sanatseverlerin gelerek görmesini isterim"

Müzeye ziyaret gelen lise öğrencisi Doğa Gür, "Eserlerin yıllar önce Amerika'ya götürüldüğünü ve geri getirildiğini duyduk. Herakles'i çizmek için geldik, bu eserler de dikkatimizi çekti. Sanatseverlerin gelerek görmesini isterim" açıklamasını yaptı.

Ebru Emir ise, "Eserler çok detaylı bir şekilde yapılmış. Çizerken bile zorlanıyoruz. Zamanın heykeltıraşlarının bu eserleri düşünmesi ile çok hoş bir şey" diye konuştu.