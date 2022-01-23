İhlas Haber Ajansı

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Yıllardır hizmet veren otel saniyeler içinde toza döndü

Antalya’nın Alanya ilçesinde yıllardır hizmet veren bir otel, ekipler tarafından kontrollü olarak yıkıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yıllardır hizmet veren bir otel, ekipler tarafından kontrollü olarak yıkıldı. Ortalığı toz bulutu ile kaplayan yıkımın o anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


İlçeye bağlı Şekerhane Mahallesi Azaklar Sokak'ta bulunan Villa Moon Flower Otel'in alınan önlemler sonrası kontrollü bir şekilde yıkımı gerçekleştirildi. Otel saniyeler içinde olduğu bölgeye yıkılırken, etrafı toz bulutu kapladı. Yıllardır Alanya'da hizmet verdiği öğrenilen otelin yıkım anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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