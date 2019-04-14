Yoğun bakımdaki oğul ve eş için kamyonet kasasında umutlu bekleyiş

Antalya'da bir anne iki torunuyla, hastane yakınında park ettikleri kamyonetin kasasında bir aydır yoğun bakımda yatan oğlundan gelecek güzel haberi bekliyor.

Serik ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki iki çocuk babası Erhan Zeytin, 4 ay önce aniden fenalaştı. Önce ilçedeki bir hastaneye kaldırılan Zeytin, ilk müdahalesinin ardından Antalya'daki özel hastaneye sevk edildi. Kalp damarlarında tıkanma olduğu belirlenen Zeytin'e önce anjiyo, ardından bypass ameliyatı yapıldı. Bunun yanında mide ve böbrek rahatsızlığı da olan Zeytin'in durumu ağırlaştı. Doktorların tüm çabasına rağmen Erhan Zeytin, yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikesi bulunan Zeytin'in bir aydır yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Aile ise ilçeden gidip gelme yerine maddi imkansızlar nedeniyle hastane yakınına kurdukları derme çatma çadırda yaşamaya başladı. Çevredekilerin tepkisi üzerine anne Perihan Toy, oğlunun kasalı kamyonetini hastane yakınındaki bir otoparka getirtti. Oğlundan mutlu haber almayı bekleyen anne ve gelini, kasasının üzerini kapattıkları kamyonet kasasında yaşamaya başladı.

"Kamyonet kasasında yaşam"

Oğlunun rahatsızlığının 4 ay önce başladığını ve kalbinden bir dizi operasyon geçirdiğini anlatan Toy, “Zaten önceden ben oğluma böbreğimi vermiştim. 8 aydır sağlığı çok iyiydi. Ondan sonra düştü evde, bir daha da kalkamadı. Burada 5 sefer ameliyata girdi. 1 aydan beri yoğun bakımda oğlum, bizde buralarda sürünüyoruz. Önceleri parkta ve hastane yakındaki kaldırımda çadırda yaşadık. Ama bize rahat vermediler. Paramız da kalmadı sürekli Serik'e gidip geldiğimiz için. Gelin kızıma, ‘Şu bizim kamyoneti getirelim bir hayırsever de üzerine naylon atar şuracıkta çocuklarla beraber yaşarız' dedim. Bir aydır otoparkta kamyonet kasasında yaşıyoruz” dedi.

Oğlunun durumunun çok ağır olduğunu dile getiren Perihan Toy, “Hastanenin yakınından ayrılamıyoruz. Bir umut bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

"Yardım istedi"

Erhan Zeytin'in eşi Emine Zeytin, yaklaşık 1 aydır hastane yakınında yaşadıklarını belirterek, “Eşimin durumu çok kötü. Eşim gitme ayrılma buradan dedi. Oralarda buralarda kalıyoruz. Kimse yardım etmedi. Hastaneye yakın bir ev, çocuklarım için giyecek yiyecek istiyorum” dedi.