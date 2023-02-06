Yoğun kar yağışı ile kapanan Antalya-Konya Karayolu tırlar hariç araç trafiğine açıldı

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya Karayolu, kar yağışı sonrası kapanmasının ardından tırlar hariç kontrollü bir şekilde araç trafiğine açıldı.

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir Karayolu üzerindeki bin 825 rakımlı Alacabel mevkiinde dün sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı Akseki'den itibaren etkili oldu.

Kar yağışının etkisini artırması ile birlikte nedeniyle tırların geçişine izin verilmezken, dün saat 19.00 civarında ise Karayolu tüm araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler ise dinlenme tesislerine yönlendirildi. Yüzlerce araç, Akseki kavşağında yolun açılmasını bekledi.

Trafik kazaları meydana geldi

Kar yağışının şiddetini artırması ile trafik tamamen kapanmıştı. Kar kalınlığı Akseki merkezde 20 santimetreye, yüksek kesimlerde de yer yer 30-40 santimetreye kadar ulaşırken, Alacabel'de ise 40-50 santimetreye ulaştı. Bölgede birçok araç yolda kalırken, maddi hasarlı trafik kazalarının meydana geldiği bildirildi. Karayolları Alacabel ve Akseki ekipleri, trafiğin aksamaması için çok sayıda iş makinesi ile yol açma ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Kontrollü açıldı

Akseki Bölge Trafik ekipleri ise tırlar hariç diğer araçların geçişine kontrollü bir şekilde müsaade ediyor. Uzun araçlar ise dinlenme tesislerine yönlendiriyor. Akseki'de kırsalda bulunan birçok mahallede kapanan yollarda ise Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akseki Belediyesi ekiplerinin kar kürüme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.