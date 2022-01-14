Yoğun kar yağışında mağdur olan vatandaşa jandarma desteği

Antalya’nın Akseki ve Korkuteli ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlara Jandarma Trafik ve Asayiş ekipleri yardım etti.
Antalya'nın Akseki ve Korkuteli ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlara Jandarma Trafik ve Asayiş ekipleri yardım etti.
Akseki ilçesinde Antalya-Konya yolu Alacabel mevkii ile Akseki-Beyşehir yolunda yer yer 50 santimetreye ulaşan kar nedeniyle yolda kalan vatandaşların araçlarına zincir takıldı. Cevizli ve Günyaka mahalle okullarında mahsur kalan öğrenciler de jandarma ekiplerince evlerine ulaştırıldı.