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Yoğunluk azaldı, sosyal mesafe sağlandı

Antalya’da Kasım ayında sıcak havayı fırsat bilenler, dünyaca ünlü sahile gelerek bol bol güneşlendi, denizin de tadını çıkardı.

Antalya'da Kasım ayında sıcak havayı fırsat bilenler, dünyaca ünlü sahile gelerek bol bol güneşlendi, denizin de tadını çıkardı. Yaz aylarındaki yoğunluğun oluşmadığı sahilde, vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması da zor olmadı.


Hava sıcaklığının 23 derece, nem oranının ise yüzde 36 olarak ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilenler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne geldi. Aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu tatilciler hem güneşlendi hem de Kasım ayında denize girmenin tadını çıkardı. Yaz aylarındaki yoğunluktan eser kalmayan sahilde, vatandaşların sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlendi.



“Erzurum'un yazını yaşıyoruz”


Kasım ayında denize girmenin çok güzel olduğunu belirten Alişan Kara, “Türkiye'nin doğusunda kar yağıyor, biz burada denize giriyoruz. Şu anda ne sıcak, ne soğuk. Erzurum'un yazını yaşıyoruz. Bunu değerlendirmek lazım. Bu Allah'ın vermiş olduğu bir nimet ve bunu değerlendirmemiz lazım” dedi.


Sahilde yoğunluğun yaz aylarına nazaran az olmasıyla birlikte sosyal mesafeyi korumanın kolaylaştığını ifade eden Kara, “Kendi tedbirimizi, kendimiz almamız lazım” dedi, sigara yasağı konusunda da sahilin yoğun olduğu dönemde yasaklanması gerektiğini söyledi.

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