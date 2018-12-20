İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yol betonlama çalışmaları devam ediyor

Alanya Belediyesi, yol betonlama çalışmasına devam ediyor.


Alanya Belediyesi, asfalt makinelerinin ve ağır tonajlı iş makinelerinin giremediği yollarda vatandaşın mağduriyetlerini gidermek için yol betonlama çalışmasına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yeni çevre yolu hizmete girdikten sonra ana yol ile bağlantısı kesilen Oba Mahallesi'nde vatandaşın yol sorunu çözmek için harekete geçen ekipler, mevcut yolda düzenleme çalışmasına başladı.


Öte yandan vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Tosmur Mahallesi'nde başlatılan betonlama çalışması devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.