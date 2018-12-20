Yol betonlama çalışmaları devam ediyor

Alanya Belediyesi, asfalt makinelerinin ve ağır tonajlı iş makinelerinin giremediği yollarda vatandaşın mağduriyetlerini gidermek için yol betonlama çalışmasına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında yeni çevre yolu hizmete girdikten sonra ana yol ile bağlantısı kesilen Oba Mahallesi'nde vatandaşın yol sorunu çözmek için harekete geçen ekipler, mevcut yolda düzenleme çalışmasına başladı.

Öte yandan vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Tosmur Mahallesi'nde başlatılan betonlama çalışması devam ediyor.