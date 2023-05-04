Yol kenarındaki baygın şahsın yardımına jandarma koştu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kenarında baygın halde bulduğu şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sorgun Titreyengöl Turizm Bölgesinde devriye görevi yürüten Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekibi, Avni Akın Bulvarı üzeri yol kenarında bir şahsın hareketsiz yattığını gördü. Jandarmanın yardımına koştuğu şahıs için sağlık ekiplerinden destek istendi. Sağlıkçılar baygın bir vaziyette yatan şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İsminin Şahin Mert Güzel olduğu, daha önce de aynı şekilde hastaneye getirildiği bildirilen gencin, acil serviste yapılan müdahale ve takılan serumun bitmesinin ardından kendine geldiği ve hastaneden ayrıldığı bildirildi.