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Yol kontrolünde 30 gram uyuşturucuyla yakalandı

Antalya’da yolcu otobüsünde yapılan kontrolde uyuşturucu suçundan aranan 1 kişi gözaltına alınırken, üstünde 30 gram eroin yakalanan şahıs ise cezaevine gönderildi.

Antalya'da yolcu otobüsünde yapılan kontrolde uyuşturucu suçundan aranan 1 kişi gözaltına alınırken, üstünde 30 gram eroin yakalanan şahıs ise cezaevine gönderildi.


Antalya - Konya yolunda jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde, yolcu otobüsünde bulunan M.S.'nin uyuşturucu suçundan arandığı tespit edildi. M.S. yakalanırken, yanındaki erkek arkadaşı N.G.'de yapılan üst aramasında ise 30 gram eroin ele geçirildi.


Şahıslar gözaltına alınarak Akseki Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. N.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Alanya Cezaevine gönderildi.

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