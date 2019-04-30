Yol veren araca güvenip karşıya geçerken ölümden döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidini kullanan üniversite öğrencisi genç, kendisine yol veren araca güvenip karşıya geçerken hızla gelen otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Metrelerce havaya savrulan genç olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken kaza anı yayaya yol veren araç kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Feci kaza önceki gece Yukarı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Cavit İde, yaya geçidinde kendisine yol veren araca güvenip hızla karşıya geçmeye çalıştı. Ancak İde, yol veren aracın yanından hızla gelen ve köprü istikametine seyir halinde olan M.U.A.'nın kullandığı 07 AFE 489 plakalı otomobilden kaçamadı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya savrulup kaldırıma düşen genç ağır yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan ve ameliyat edilen gencin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Cavit İde'nin Akdeniz üniversitesi Matso Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü 1. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Diğer yandan kaza anı Cavid İde'ye yol veren araç kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Cavid İde'ye yol veren aracın yaya geçidinde durması, gencin karşıya geçmeye çalışırken yol veren aracın perdelediği diğer aracın hızla gence çarpıp havaya savurması yer aldı.

Kaza sonrası gözaltına alınan araç sürücü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.