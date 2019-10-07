İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yola dökülen tomruklar kazaya neden oldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir kamyondan yola dökülen tomruklar büyük tehlike oluştururken, tomruklara çarpmamak için duraklayan araçlar kaza yaptı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kamyondan yola dökülen tomruklar büyük tehlike oluştururken, tomruklara çarpmamak için duraklayan araçlar kaza yaptı.


Edinilen bilgiye göre, Alanya-Antalya D-400 karayolunda plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir kamyondan halatın kopması sonucu Manavgat Sanayi Köprülü kavşağına tomruk yıkıldı. Büyük şans eseri kamyonun yakınında tomruklar yıkıldığı esnada araç bulunmaması facia yaşanmasını önledi. Köprü çıkışında yaşanan olayda, tomruklara çarpmamak için duran 2 araca arkadan gelen araçların çarpması sonucu maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Yoldaki tomruklar nedeniyle köprü üzerinde trafik akışı uzun süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla köprü üzerindeki tomrukların kaldırılmasının ardından yolda trafik akışı normale döndü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.