İhlas Haber Ajansı

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Yolcu otobüsü alev alev yandı

Antalya-Burdur şehirlerarası kara yolunda seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.


Edinilen bilgiye göre, yangın, sabah saatlerinde Antalya-Burdur kara yolu Çubuk Beli mevkiinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıktı. Otobüsün motor bölümünde çıkan yangın hızla araca yayılmaya başladı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.


Otobüsün orta bölümünde ve arkasında maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.

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