İhlas Haber Ajansı

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Yolcu otobüsünde çorap içerisine saklanmış 86 gram uyuşturucu ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarmanın yol kontrol noktasında yaptığı aramada şehirlerarası otobüste yolcu olarak bulunan bir kişiye ait çantanın içerisindeki çorapta 86 gram metamfetamin ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın yol kontrol noktasında yaptığı aramada şehirlerarası otobüste yolcu olarak bulunan bir kişiye ait çantanın içerisindeki çorapta 86 gram metamfetamin ele geçirildi.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma, yol kontrol noktasında kimlik uygulaması yaptı. Jandarma tarafından kimlik kontrolü için durdurulan otobüste seyahat etmekte olan Z.K. isimli şahsın çok sayıda uyuşturucu madde ticareti suçundan kaydının bulunduğu tespit edildi. Şahsın üst ve çantasında yapılan aramada çanta içerisinde bulunan çoraba gizlenmiş 86 gram metamfetamin ele geçirildi, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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